Стало известно, когда в Самаре откроется новый кинотеатр на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 16:41 2019-03-04T16:41:36+03:00

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В Самаре готовится к открытию новый кинотеатр ZOOM Cinema. Он расположится в торговом центре «Эль Рио», который строят в районе пересечения Московского шоссе и улицы Ташкентской.

- Кинотеатр откроется 1 июня. Зрителей будут ждать девять залов с самым современным оборудованием, комфорт-кресла и серебряный экран. Вместимость кинотеатра — 656 мест, в том числе VIP-зал, - рассказали представители кинотеатра.

В настоящее время строительные работы в торговом центре близятся к завершению. В залах кинотеатра уже начали появляться первые зрительские кресла. Кроме того, рабочие занимаются обустройством входных групп в залы.

Отметим, что помимо Zoom Cinema в новом торговом центре планируют разместиться гипермаркет «Лента», «М.Видео», «Детский мир», «Рив Гош», «Леонардо», а также рестораны быстрого питания McDonald s, KFC и BurgerKing.

ИСТОЧНИК KP.RU