В Самаре молодой водитель на «пятерке» протаранил стоящую на перекрестке Toyota
В воскресенье, 3 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП. На улице Победы водитель отечественной легковушки протаранил стоящий автомобиль Toyota Corolla.
- 22-летний водитель ВАЗ-21053, двигаясь в условиях снегопада со стороны улицы Советской в направлении улицы Елизарова, на регулируемом перекрестке врезался в иномарку под управлением 27-летнего молодого человека. Последний пропускал встречный транспорт для поворота налево, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадал пассажир «пятерки». Его доставили в больницу. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU