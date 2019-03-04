В Самаре молодой водитель на «пятерке» протаранил стоящую на перекрестке Toyota

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-04T17:07:17+03:00

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В воскресенье, 3 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП. На улице Победы водитель отечественной легковушки протаранил стоящий автомобиль Toyota Corolla.

- 22-летний водитель ВАЗ-21053, двигаясь в условиях снегопада со стороны улицы Советской в направлении улицы Елизарова, на регулируемом перекрестке врезался в иномарку под управлением 27-летнего молодого человека. Последний пропускал встречный транспорт для поворота налево, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадал пассажир «пятерки». Его доставили в больницу. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU