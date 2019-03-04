Уронил в сугроб: в Тольятти водитель легковушки при движении задним ходом наехал на женщину

СЕГОДНЯ 17:27 2019-03-04T17:27:52+03:00

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На днях на улице Революционной в Тольятти произошло ДТП. Там во дворе дома № 12 водитель легкового автомобиля сбил женщину. Момент происшествия попал на подъездные камеры.

- На видео видно, как в 17:20 к дому подъезжает машина и припарковывается на тротуаре. Буквально через минуту к подъезду начала подходить женщина. В этот момент водитель решил сдать назад. Он не заметил пешехода и толкнул женщину в находившийся неподалеку сугроб, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» представители программы «Безопасный дом».

Скорость была не очень большая, женщина не получила серьезных травм. Практически сразу после столкновения она при помощи прохожих поднялась на ноги. Несмотря на это, тольяттинка хочет привлечь автомобилиста к ответственности. Она подала заявление в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/695221" frameborder="0"></iframe> Водитель сдавал назал и сбил пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU