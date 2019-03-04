2019-03-04T18:03:40+03:00
Общество

В Самарской области до 8 марта будут властвовать мокрый снег, дождь и порывистый ветер

К середине недели в регионе потеплеет до 7 градусов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей Самарской области также ждет на этой неделе испытание гололедомЖителей Самарской области также ждет на этой неделе испытание гололедомФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На этой рабочей неделе погода подготовила жителям Самарской области много не совсем приятных «подарков» в виде снега, дождя, гололеда и сильного ветра. Кроме того, до 8 марта столбики термометров в регионе будут то подниматься выше 0°C, то вновь опускаться вниз.

- В ближайшие дни формировать погоду в Самарской области будет атлантический циклон с Белого моря. Он принесет в регион волну теплого воздуха, мокрый снег и дождь, гололед и порывистый ветер. Однако уже в четверг начнет холодать. На дорогах ожидается сильная гололедица, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, во вторник, 5 марта, в Самарской области будет облачно с прояснениями и пройдет мокрый снег. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит +1...-4°C. Местами на дорогах гололедица.

В ночь на среду, 6 марта, в регионе ожидаются мокрый снег и дождь, кое-где туман и гололед. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит 0...-5 °C. Днем синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия. Правда, воздух прогреется уже до +2...+7°C

В ночь на четверг, 7 марта, в губернии пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер сменит свое направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров опустятся до -2...-7 °C. На дорогах сильная гололедица. Днем погода останется прежней, только снег будет идти с меньшей интенсивностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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