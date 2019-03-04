Самарские братья-рапиристы завоевали «золото» первенства Европы в Италии

СЕГОДНЯ 18:52 2019-03-04T18:52:16+03:00

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В минувшие выходные в итальянском городе Фоджа прошло юниорское первенство Европы по фехтованию. На нем в составе сборной России выступали самарские братья-рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы.

- Российские фехтовальщики завоевали золотые медали в командных соревнованиях по рапире. Помимо братьев Бородачевых, в составе национальной команды выступали Владислав Мыльников и Богдан Бармаков, - рассказали в пресс-службе самарского филиала ЦСКА.

На пути к финалу российские спортсмены обошли сборные Финляндии (45:10), Германии (45:35) и Польши (45:21). В финале они выступали против Италии. Противостояние вышло тяжелым. Сначала Кирилл Бородачев обыграл Пьтро Веллуги, но потом потерпел поражение Владислав Мыльников. Затем его судьбу повторил Антон Бородачев. Через некоторое время тому же Мыльникову удалось полностью перевернуть ход встречи. Он обыграл Веллути со счетом 10:2 и добавил своей команде очков. После этого российские рапиристы начали уверенно громить итальянцев. В итоге противостояние закончилось со счетом 45:36 в пользу сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU