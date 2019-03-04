2019-03-04T19:54:08+03:00
Происшествия

"Эвакуировали 15 человек": в Самаре на Чапаевской обрушилась крыша жилого дома

Кровля не выдержала тяжести снега
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧССейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС
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Вечером в понедельник, 4 марта, в Самарском районе областной столицы произошло ЧП. Там на улице Чапаевской, 34 обрушилась кровля жилого двухэтажного дома. По предварительным данным, виной тому - большое скопление снега.

- Из дома было эвакуировано 15 человек. Никто не пострадал. Было установлено, что произошло частичное проседание кровли на площади 25 квадратных метров. Есть угроза обрушения кладки двух несущих стен. Сотрудники ЖКХ отключили в доме свет и газ, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Известно, что пока жильцов дома разместили в автобусе. Им было предложено расположиться в пункте временного пребывания в школе № 15 на улице Куйбышева, но они отказались и решили поехать к родственникам. На данный момент на месте ЧП работают 43 человека и 17 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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