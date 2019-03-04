Появились фото дома на Чапаевской, где под тяжестью снега обрушилась крыша

СЕГОДНЯ 20:16 2019-03-04T20:16:20+03:00

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Сотрудники МЧС продолжают работать на улице Чапаевской, где под тяжестью снега просела крыша жилого дома и начала рушиться одна из стен. Очевидцы опубликовали фото с места ЧП в соцсетях.

- Повсюду дежурят пожарные и сотрудники МП "Жилсервис". Молодцы, подогнали автобус для эвакуированных людей, - поделились местные жители.

Дом оцепили сотрудники МЧС, все жильцы покинули зданиеФото: Twitter.com

Напомним, что сообщение об угрозе обрушения стены двухэтажного дома № 34 на улице Чапаевской поступило в оперативные службы в 19:05. К моменту прибытия сотрудников МЧС жильцы дома, на тот момент там находились 15 человек, в том числе 8 детей, самостоятельно эвакуировались. Никто из них не пострадал.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в настоящий момент есть угроза обрушения несущих стен двухэтажки, поэтому жильцам предложили временно разместиться в школе № 15, но все они решили поехать к родственникам. Как сообщили в администрации Самары, во вторник, 5 марта, состоится заседание комиссии по ЧС, на котором будут приняты дальнейшие решения по расселению.

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ИСТОЧНИК KP.RU