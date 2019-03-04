Житель Самарской области отправится в колонию за удар ножом в грудь односельчанки

СЕГОДНЯ 21:01 2019-03-04T21:01:48+03:00

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В Самарской области суд вынес приговор 35-летнему жителю Алексеевского района. Мужчина обвинялся в том, что едва не убил свою односельчанку.

- Преступление произошло в ноябре 2018 года. Мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, распивал с ней спиртные напитки. Во время застолья они поссорились, мужчина взял со стола нож и ударил им односельчанку в грудь, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины и назначил ему 2 года 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU