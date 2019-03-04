В Самаре кондукторов в троллейбусах № 6 в течение месяца заменят турникетами

СЕГОДНЯ 21:41 2019-03-04T21:41:21+03:00

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Стало известно, где МП «Трамвайно-троллебусное управление» Самары планирует установить турникеты вместо кондукторов. Как сообщили в департаменте транспорта, новое оборудование появится в троллейбусах № 6, которые курсируют от Губернского рынка до улицы Грозненской.

- Данный троллейбус выбран потому, что не пересекается с маршрутами других направлений. Это не скажется отрицательно на его расписании и не приведет к потере ритмичности работы. Установка турникетов позволит высвободить 15 кондукторов, что сократит издержки ТТУ и увеличит его доходность, - сообщили в дептрансе.

По данным представителей ведомства, сейчас муниципальное предприятие ищет поставщика для закупки турникетов. Внедрить новшество должны в течение одного месяца. Что касается установки турникетов в трамваях, то речи об этом на данный момент не идет. Возможно, в дальнейшем это оборудование появится на малозагруженных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU