В Самаре умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 22:04 2019-03-04T22:04:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 марта, в Промышленном районе Самары произошло смертельное ДТП. Там около 17:15 на 9-ой просеке столкнулись автобус и пассажирский микроавтобус. На место происшествия пришлось выезжать пожарным. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, авария произошла после того, как водителю одного из автобусов стало плохо. Он потерял сознание за рулем. Когда медики приехали на помощь мужчине, им оставалось только констатировать его смерть. По данным ГУ МВД по региону, пассажиры автобусов в ДТП не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU