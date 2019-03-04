Александр Самедов - Дмитрию Колчину: "Прогуляюсь по Самаре и подумаю, как бы назвал здесь ресторан"

СЕГОДНЯ 22:33 2019-03-04T22:33:04+03:00

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Новобранцы самарских "Крыльев Советов" встретились с фанатами в преддверии игры с "Енисеем". Одним из участников встречи стал ветеран сборной России Александр Самедов, который уже поразил самарских болельщиков точными и результативными передачами в игре с "Локомотивом" в Москве. В Самаре Александр дал автографы фанатам и сделал фото с поклонниками. А еще ответил на видео-вопрос экс-КВНщика, актера Дмитрия Колчина - болельщика "Крыльев".

- Александр, у вас ведь в Москве ресторан, он называется "Сирень". Вот вы теперь самарский на время, как бы вы назвали ресторан, если бы открыли его здесь? - поинтересовался Дмитрий у известного футболиста.

Александр Самедов в ответ рассказал, что только что прилетел с командой из Москвы и даже не успел погулять по Самаре. Но непременно займется этим в ближайшее время.

- Я посмотрю Самару и обязательно подумаю над этим вопросом и расскажу, какое название придумаю, - пообещал Самедов.

Но в ближайшее время свободные часы на прогулки у него вряд ли останутся. 9 марта "Крылья" сыграют с "Енисеем" на "Самара Арене". Билеты на матч уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU