2019-03-05T08:22:46+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» уступила «Соколу» в третьем матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ

Красноярцы обыграли тольяттинцев с минимальным отрывом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В понедельник, 4 марта, в Тольятти прошел третий матч 1/8 финала плей-офф ВХЛ между местной «Ладой» и красноярским «Соколом». К сожалению, и эту игру тольяттинцы проиграли. Они уступили противнику со счетом 3:2.

Счет в матче открыли хоккеисты «Лады». На 2 минуте шайбу в ворота противника отправил нападающий Александр Куваев. А на 9 минуте красноярская команда сравняла счет. У нее отличился Антон Вилков. На 13 минуте вывел вперед «Сокол» Михаил Чурляев. На 28 минуте увеличил отрыв красноярцев Алексей Симаков. Немного отыграться тольяттинцам удалось в третьем периоде. На 41 минуте отличился Георгий Бердюков. У «Лады» еще был шанс сравнять счет, но тольяттинцы не смогли переиграть голкипера «Сокола». В итоге матч закончился со счетом 3:2 в пользу красноярцев.

По итогам трех игр счет в серии составляет 2:1. Ведет «Сокол». Сегодня, 5 марта, в рамках 1/8 финала плей-офф пройдет четвертый матч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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