Мужчину подбросило в воздух: в Самаре на Московском шоссе «Приора» сбила пешехода
Вечером в понедельник, 4 марта, на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского в Самаре произошло серьезное ДТП. Там на съезде с кольца водитель автомобиля «Лада Приора» сбил мужчину. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов. На записи видно, что пешеход начал пересекать дорогу, когда ему загорелся зеленый сигнал светофора. В этот момент с кольца на Московское шоссе в сторону центра города начал выезжать водитель «Приоры». Он не успел затормозить и сбил пешехода. От удара мужчину подбросило в воздух, а потом он отлетел на несколько метров перед.
По предварительным данным, в результате случившегося пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
Сбитый пешеход на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского 4.03.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU