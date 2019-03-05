Мужчину подбросило в воздух: в Самаре на Московском шоссе «Приора» сбила пешехода

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-05T08:41:45+03:00

ДТП произошло на съезде с кольца на улице Луначарского Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 4 марта, на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского в Самаре произошло серьезное ДТП. Там на съезде с кольца водитель автомобиля «Лада Приора» сбил мужчину. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов. На записи видно, что пешеход начал пересекать дорогу, когда ему загорелся зеленый сигнал светофора. В этот момент с кольца на Московское шоссе в сторону центра города начал выезжать водитель «Приоры». Он не успел затормозить и сбил пешехода. От удара мужчину подбросило в воздух, а потом он отлетел на несколько метров перед.

По предварительным данным, в результате случившегося пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Сбитый пешеход на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского 4.03.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU