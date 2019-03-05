«Крылья Советов» выплатят Андрею Тихонову компенсацию за расторжение контракта до конца марта

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-05T09:00:19+03:00

Ранее бывший главный тренер обратился в палату РФС с жалобой на не выплату положенных денег

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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов обратился в палату РФС с жалобой на самарский клуб. Он заявил, что «КС» до сих пор не выплатили ему компенсацию за досрочное расторжение контракта. Однако назревающий конфликт удалось быстро урегулировать. Клуб поспешил заявить, что выплатит компенсацию до конца этого месяца.

- Компенсация будет выплачена до конца марта. У нас есть понимание по этому поводу с тренером, - приводит ТАСС слова генерального директора самарского клуба Виталия Шашкова.

Напомним, что Андрей Тихонов возглавил «Крылья Советов» летом 2017 года. Под его руководством клуб вышел в РПЛ, однако потом результаты команды стали ухудшаться. В итоге в октябре 2018 года Тихонова на посту главного тренера сменил Миодраг Божович.

ИСТОЧНИК KP.RU