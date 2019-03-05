Прыжок с парашютом, портрет президента и забота: что мужчины подарят самарским женщинам на 8 марта

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-05T09:33:49+03:00

На этот раз ожидания и реальность насчет подарков, скорее всего, совпадут

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Приближается Международный женский день, и мужчины уже начинают осаждать магазины, чтобы приобрести подарки представительницам прекрасного пола. В отличие от Дня защитника Отечества здесь ожидания и реальность, скорее всего, совпадут. Мужчины собираются дарить женщинам ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сайтом Авито.

- Опрос показал, что 40% самарчанок хотят получить на 8 марта ювелирные украшения, такое же количество дам жаждут получить косметику и парфюмерию и только 26% - подарочные сертификаты. Примерно такие же подарки планируют дарить и мужчины. Среди них оказались и те, кто собирается подарить своим дамам автомобили (2%), - рассказали исследователи.

Также самарцы собираются подарить женщинам одежду, обувь, путевку, бытовую технику, гаджеты, животное, цветы, посуду и алкоголь. Есть и необычные подарки: прыжок с парашютом, поход в KFC, портрет президента в рамке, набор для хобби, забота и внимание. На подарок дамам большинство мужчин хотят потратить от 1 до 3 тысяч рублей. 24% самарцев признались, что не готовы потратить больше 1 тысячи рублей, а 19% мужчин купят подарок на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU