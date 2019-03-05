2019-03-05T09:33:49+03:00
Общество

Прыжок с парашютом, портрет президента и забота: что мужчины подарят самарским женщинам на 8 марта

На этот раз ожидания и реальность насчет подарков, скорее всего, совпадут
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Помимо цветов, самарчанки получат на праздник косметику и ювелирные украшенияПомимо цветов, самарчанки получат на праздник косметику и ювелирные украшенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Приближается Международный женский день, и мужчины уже начинают осаждать магазины, чтобы приобрести подарки представительницам прекрасного пола. В отличие от Дня защитника Отечества здесь ожидания и реальность, скорее всего, совпадут. Мужчины собираются дарить женщинам ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сайтом Авито.

- Опрос показал, что 40% самарчанок хотят получить на 8 марта ювелирные украшения, такое же количество дам жаждут получить косметику и парфюмерию и только 26% - подарочные сертификаты. Примерно такие же подарки планируют дарить и мужчины. Среди них оказались и те, кто собирается подарить своим дамам автомобили (2%), - рассказали исследователи.

Также самарцы собираются подарить женщинам одежду, обувь, путевку, бытовую технику, гаджеты, животное, цветы, посуду и алкоголь. Есть и необычные подарки: прыжок с парашютом, поход в KFC, портрет президента в рамке, набор для хобби, забота и внимание. На подарок дамам большинство мужчин хотят потратить от 1 до 3 тысяч рублей. 24% самарцев признались, что не готовы потратить больше 1 тысячи рублей, а 19% мужчин купят подарок на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре уничтожили более 100 кг запрещенных молока, мяса и меда
В Самаре закончили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава, попавшегося на взятке в 60 тысяч рублей
Возможны проблемы с отоплением: в Промышленном районе Самары прорвало теплотрассу
В Самаре разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
В Самарской области предложили ввести тарифы на погребальные услуги
Сотрудники ФСБ нашли у жителя Самары гранаты, револьверы и ружье
«Крылья Советов» выплатят Андрею Тихонову компенсацию за расторжение контракта до конца марта
Мужчину подбросило в воздух: в Самаре на Московском шоссе «Приора» сбила пешехода
Тольяттинская «Лада» уступила «Соколу» в третьем матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ
Александр Самедов - Дмитрию Колчину: "Прогуляюсь по Самаре и подумаю, как бы назвал здесь ресторан"
Стало известно, какие именно нарушений нашла Счетная палата в работе Центра спортивной подготовки Самарской области
В Самаре умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП с автобусом
В Самаре кондукторов в троллейбусах № 6 в течение месяца заменят турникетами
Житель Самарской области отправится в колонию за удар ножом в грудь односельчанки
Появились фото дома на Чапаевской, где под тяжестью снега обрушилась крыша
"Эвакуировали 15 человек": в Самаре на Чапаевской обрушилась крыша жилого дома
Воды нет уже сутки: в Самаре напротив ТЦ «Аврора» прорвало трубу
Самарские братья-рапиристы завоевали «золото» первенства Европы в Италии
В Самарской области до 8 марта будут властвовать мокрый снег, дождь и порывистый ветер
Уронил в сугроб: в Тольятти водитель легковушки при движении задним ходом наехал на женщину
В Самаре молодой водитель на «пятерке» протаранил стоящую на перекрестке Toyota
На конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Поволжья
В Самаре готовится к открытию новый кинотеатр на Московском шоссе
«Динамо Самара» проиграло и выиграло с одинаковым счетом в матчах с чемпионом страны по мини-футболу
Подарок на первый юбилей: губернатор пообещал построить в самарском кадетском корпусе новый спорткомплекс
В Самарской области «черный лесоруб» заплатит более 300 тысяч рублей за три погубленных дуба
В мартовские праздники самарские электрички будут ездить по измененному расписанию