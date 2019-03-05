Сотрудники ФСБ нашли у жителя Самары гранаты, револьверы и ружье

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-05T09:51:56+03:00

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В Самаре сотрудники ФСБ задержали 60-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте и хранении оружия и боеприпасов.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий 12 февраля по адресам регистрации и проживания мужчины были обнаружены и изъяты несколько видов оружия и боеприпасов. Среди них: 6 ручных осколочных гранат «Kugelhandgranate 13» без запалов, 4 револьвера, револьвер BODEO M 1989, охотничье ружье 12 калибра и 294 патрона различного калибра, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все подробности преступления, а также лиц, причастных к нему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU