2019-03-05T10:11:50+03:00
Общество

В Самарской области предложили ввести тарифы на погребальные услуги

Контроль хотят установить на государственном уровне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Установить тарифный контроль над погребением предложил Александр ХинштейнУстановить тарифный контроль над погребением предложил Александр ХинштейнФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн предложил ввести тарифное регулирование над погребением. С такой инициативой он выступил после недавнего скандала с установленным возле здания регионального правительства гробом с покойником.

- Есть общая проблема беспредела в ритуальной сфере, которую давно пора обуздать. И есть конкретный скандал, на поверку все более схожий с провокацией. Считаю, нужно вводить тарифное госрегулирование, - написал депутат в свое Твиттере.

Напомним, гроб с телом умершего жителя Сызрани появился возле стен Белого дома вечером 21 февраля. Туда его привезла бывшая гражданская жена мужчины. Она заявила, что ей не дали похоронить его на кладбище «Рубежное», поэтому она решила таким образом привлечь внимание властей к своей проблеме. Похоронить мужчину удалось только утром следующего дня, правда, уже на другом кладбище — в поселке Мирном.

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Об этом в эфире "КП-Самара" рассказал депутат Александр Хинштейн (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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