Возможны проблемы с отоплением: в Промышленном районе Самары прорвало теплотрассу

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-05T10:49:34+03:00

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Утром во вторник, 5 марта, в Самаре произошла очередная авария на теплосетях. В районе пересечения проспекта Кирова и Заводского шоссе было выявлено повреждение на трубопроводе диаметром 900 мм. Из-за этого несколько десятков домов лишились отопления.

- Теплоснабжение ограничено в 13 многоквартирных домах, 2 детских садах, 2 учебных заведениях и 45 прочих объектах. В настоящее время жителей переводят на обратный трубопровод, - сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Как сообщили в администрации Промышленного района, в настоящее время на резервную схему подачи тепла переведены жители домов на улице Вятской, 11 и 14, а также на улице Рыльской, 3, 3а, 13, 24а, 24б и 44. Предполагается, что ремонтные работы будут завершены сегодня до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU