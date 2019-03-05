В Самаре закончили расследование уголовного дела в отношении судебного пристава, попавшегося на взятке в 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-05T10:55:44+03:00

В ближайшее время дело будут рассматривать в суде по существу

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В Самаре закончилось расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя ОСП Советского района Рустама Юлдашева. Напомним, мужчину подозревают в незаконном получении 60 тысяч рублей от должника. Произошло это, по версии следствия, 20 декабря прошлого года.

- 28 февраля и.о. заместителя прокурора Промышленного района утвердил обвинительное заключение по делу. Юлдашев обвиняется в получении взятки за незаконные действия, выраженные в отношении женщины, проходящей в качестве фигуранта по нескольким исполнительным производствам, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.

По версии следствия, обвиняемый за эту сумму обещал не вносить в список ограничений для нарушительницы запрет на выезд из страны, а также и вовсе прекратить исполнительные дела, возбужденные в отношении нее. Разбирательствами по преступлению занимались сотрудники Следственного комитета. Рассматривать делу по существу будут в Промышленном районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU