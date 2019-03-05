В Самаре уничтожили более 100 кг запрещенных молока, мяса и меда

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-05T11:15:35+03:00

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В феврале на территорию Самарской области пытались ввезти более 100 кг запрещенной продукции животного происхождения. Нелегальные продукты находили в ручной клади пассажиров аэропорта Курумоч.

- К ввозу не было допущено 103,8 кг продукции, в числе которой: 65,8 кг молока и молочной продукции, 12,5 кг мяса и мясной продукции, а также 25,5 кг меда и продукции пчеловодства, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

Чаще всего запрещенную продукцию в Самарскую область везли пассажиры из Армении, Таджикистана и Узбекистана. Они перемещали ее без документов, которые подтверждали бы качество и безопасность. Всю изъятую продукцию изъяли и направили на техническую утилизацию.

ИСТОЧНИК KP.RU