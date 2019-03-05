В Самаре неадекватный водитель устроил ДТП с такси

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-05T11:36:38+03:00

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В понедельник, 4 марта, в Самаре произошло ДТП с участием нетрезвого автомобилиста. На пересечении улиц Победы и Матросова водитель автомобиля Datsun, который, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения, столкнулся с Яндекс.Такси марки Nissan Almera.

- В результате случившегося водитель такси получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Водитель Datsun от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщили активисты «Ночного патруля».

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Они оформили происшествия и собрали административный материал.

У такси пострадала передняя частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU