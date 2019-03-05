В Самаре неадекватный водитель устроил ДТП с такси
В понедельник, 4 марта, в Самаре произошло ДТП с участием нетрезвого автомобилиста. На пересечении улиц Победы и Матросова водитель автомобиля Datsun, который, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения, столкнулся с Яндекс.Такси марки Nissan Almera.
- В результате случившегося водитель такси получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Водитель Datsun от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщили активисты «Ночного патруля».
На месте ДТП работали сотрудники полиции. Они оформили происшествия и собрали административный материал.
У такси пострадала передняя частьФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU