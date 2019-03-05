2019-03-05T12:47:57+03:00
Общество

Стала известна программа выставки трофейной техники из Сирии, которую привезут 9 марта в Самару

Жителей областной столицы ждет не только показ вооружения террористов, но еще и выступления артистов
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самару привезут несколько десятков образцов вооружения и техники, изъятых у террористов в СирииВ Самару привезут несколько десятков образцов вооружения и техники, изъятых у террористов в Сирии
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Самара станет одним из участников акции «Сирийский перелом», в рамках которой в город на поезде привезут трофейную военную технику и вооружение террористов. Мероприятие проводит министерство обороны РФ. Оно приурочено к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Эшелон с военной техникой приедет на железнодорожный вокзал Самары в эту субботу, 9 марта, в 11:00. Он разместится на 1 пути. В составе эшелона десять открытых платформ с техникой и вооружением, три вагона с холодным и огнестрельным оружием, инженерными боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, средствами связи, иностранными рационами питания, экипировкой и оборудованием террористов.

Жители Самары смогут посмотреть не только выставку трофейной техники, но также и выездные выставки Дома офицеров Самарского гарнизона. Кроме того, 9 марта на вокзале будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту и выступит ансамбль песни и пляски ОДО «Волжские казаки».

В 11:40 начнут работать выставочные экспозиции поезда и выступит концертная бригада военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Тематические экспозиции: инженерных войск, войск РХБЗ, ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА, средств связи, главного автобронетанкового управления, студии военных художников им. М.Б. Грекова и РИА «Армия России», трофейной техники.

На железнодорожном вокзале Самары поезд простоит около двух часов. В 13:25 он отправится в следующий город. Всего же он должен посетить около 60 населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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