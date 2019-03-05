Самарский подшипниковый завод задолжал своим работникам 11 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-05T13:21:28+03:00

Прокуратура направила около 160 исковых заявлений в суд по поводу долгов завода по зарплате Фото: Архив "КП"

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В Самаре прокуратура Советского района взяла на контроль ситуацию с погашением долгов по зарплате сотрудникам подшипникового завода. По состоянию на конец января этого года предприятие задолжало своим работникам в связи с сокращением штата более 11 миллионов рублей.

- После проведенной проверки было составлено 160 исковых заявлений в суд. Конкурсному управляющему предприятия внесено представление об устранении нарушений, а в отношении юридического лица было возбуждено административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В настоящее время все обращения надзорного ведомства находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU