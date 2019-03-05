2019-03-05T15:52:36+03:00
Общество

Жителей Безымянки в Самаре уже месяц преследует запах жженой резины и пластика

Горожане просят провести в их районе проверку качества воздуха
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Промышленного района Самары жалуются на неприятный запахЖители Промышленного района Самары жалуются на неприятный запахФото: Павел КЛОКОВ
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Жители Промышленного района Самары с начала февраля жалуются на неприятный запах. По их словам, в границах улиц Физкультурной, Металлистов и Теннисной, а также иногда еще и на улицах Победы, Краснодонской и Воронежской периодически пахнет жженой резиной и пластмассой.

- Воздух настолько загрязнен, что даже в мороз при открытом окне чувствуется смог. Вечерами неприятный запах стоит на весь район. Прошу привлечь экологов для проверки, - обратился один из жителей Безымянки к самарским властям в Твиттере.

Среди местных жителей распространены две версии появления химического запаха. По одной из них - вечерами кто-то в одном из сараев на улице Юбилейной обжигает провода, а по другой — запах исходит со стороны железной дороги. Ранее по обращению жителей на поиски неизвестного загрязнителя воздуха выходил участковый, однако он так никого и не нашел. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, сегодня, 5 марта, в Промышленный район приедут специалисты и проведут необходимое обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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