В Тольятти водитель «Гранты» устроил ДТП на «встречке»: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-05T13:58:58+03:00

Одного из пострадавших госпитализировали в больницу

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В понедельник, 4 марта, около 11:00 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП. Там на улице Кирова столкнулись две отечественные легковушки.

- 26-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался в направлении улицы Ломоносова. В пути следования он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-2104 под управлением 34-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали 2 человека: водитель «Гранты» и водитель «четверки». Первому назначили амбулаторное лечение, а второго госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU