В Новокуйбышевске в 2019 году отремонтируют улицу Чернышевского и закупят новые троллейбусы

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-05T14:32:16+03:00

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Новокуйбышевск ждет очередной рывок в социально-экономическом развитии. В этом году там планируют провести ряд обновлений: и в части транспорта, и в части сбора мусора, и в части ремонта дорог.

Так, уже весной в городе должны появиться контейнеры для раздельного сбора мусора, а в дальнейшем будет построена мусороперерабатывающая станция. Кроме того, в этом году из регионального бюджета будут выделены 85 млн рублей на комплексный ремонт улицы Чернышевского.

- Местные жители боролись за ремонт дороги несколько лет. В этом году ремонт все-таки будет проведен. Там приведут в порядок не только проезжую часть и тротуары, но и фасады домов, установят освещение, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Помимо этого, в течение 2019 года в Новокуйбышевске будет частично обновлен автомобильный парк скорой помощи, появятся новые троллейбусы, а во дворах обустроят спортивные площадки. К концу года в 25 домах города будет установлено автоматическое климатическое регулирование, на 4 въездах появятся комплексы видеофиксации, а также заработает система оповещения о ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU