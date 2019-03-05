2019-03-05T14:44:35+03:00
Умные вещи

Самарские подростки смогут пройти прослушивание в ГИТИС онлайн

Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео
Кирилл КАРИМОВ
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МТС и ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в области образования, культуры и искусства на территории России. В рамках партнерства на базе интернет-платформы для поиска талантов МТС «Поколение М» для абитуриентов ГИТИС впервые запущена система подготовительных онлайн-курсов и заочных предварительных вступительных испытаний.

На сайте проекта школьники со всей России могут в онлайн-режиме проходить подготовку к поступлению в крупнейший театральный вуз Европы, осваивая курсы, подготовленные педагогами ГИТИСа по разным направлениям театрального искусства. Используя полученные знания и навыки, абитуриенты смогут принять участие в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М», который станет базой для прохождения первого тура творческого прослушивания. Для этого участникам от 15 до 18 лет необходимо снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая 2019 года загрузить запись на сайт проекта.

Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Лучшим будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в учебном театре.

«В рамках проекта «Поколение М» МТС уже пятый год последовательно внедряет современные технологии в социальной сфере, чтобы дать равные возможности для творческого развития детям и подросткам из всех регионов России. Очень ценно, что к нам присоединяются такие уважаемые партнеры как ГИТИС, обладающие фундаментальными знаниями и многолетним опытом», - отметил президент МТС Алексей Корня.

«Талантливые дети не всегда рождаются в Москве и ближайших к столице регионах и очень часто – в не самых обеспеченных семьях. Не все родители готовы оплачивать своим детям поездку в Москву, чтобы те попытали счастье и попробовали поступить в ГИТИС. Первый тур вполне можно проводить, анализируя видеозаписи. Я так считал давно, но впервые мы это начинаем делать с «Поколением М». Надеюсь, этот опыт убедит всех, кто еще недавно сомневался», - рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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