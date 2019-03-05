2019-03-05T15:19:40+03:00
Общество

Самарцы предложили расширить улицы Советской Армии и Стара-Загора

На этих улицах постоянно образуются пробки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники пообещали рассмотреть возможность расширения проезжих частейЧиновники пообещали рассмотреть возможность расширения проезжих частейФото: Архив "КП"
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Жители Самары вслед за Ново-Вокзальной предложили расширить еще две улицы. По мнению горожан, необходимо увеличить ширину проезжей части на улице Стара-Загора в районе парка Гагарина и на участке улицы Советской Армии от Антонова-Овсеенко до Ново-Садовой. Городские чиновники откликнулись на обращение и пообещали рассмотреть данную идею.

- Считаем, что развитие поперечников к главным улицам является одним из способов решения проблем с движением. Расширение дорожного полотна — это реконструкция, для которой нужно разработать проект планировки территории и проектно-сметную документацию, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

По словам представителей ведомства, единственным резервом для расширения проезжей части являются газоны. С них придется переносить все сети. Кроме того, не исключено, что понадобиться изъять придорожные земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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