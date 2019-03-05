2019-03-05T15:44:47+03:00
Общество

Стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Самаре в 2019 году

По итогам народного голосования были определены четыре лидера
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благоустройство общественных пространств в Самаре стартует в маеБлагоустройство общественных пространств в Самаре стартует в мае
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В Самаре подвели итоги голосования по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- На голосование было вынесено 20 дизайн-проектов. В лидеры вышли четыре из них. Больше всего голосов набрал бульвар Металлургов — его выбрали более 15 тысяч жителей, - сообщили в администрации Самары.

Второе место досталось территории, прилегающей к храму Кирилла и Мефодия со стороны улицы Солнечной. Более 9 тысяч самарцев проголосовали за обновление Крымской площади. На четвертом месте расположился сквер имени В. Фадеева. За него свои голоса отдали более 8 тысяч горожан. Как отмечают в городской мэрии, старт ремонтных работ в этих общественных пространствах запланирован на май 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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