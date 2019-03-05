2019-03-05T15:45:33+03:00
Общество

2,5 миллиона аккумуляторов: в 2018 году «АКОМ» побил собственный рекорд

Каждый второй автомобиль, произведенный в стране, сходит с конвейера на жигулевском аккумуляторе
Елена СБОРНОВА
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Итоги 2018 года впечатляют: объем производства превысил 2,5 млн. аккумуляторных батарей, что на 19% выше уровня 2017 года.

- В середине декабря прошлого года на нашей производственной площадке с конвейера сошла 20-миллионная аккумуляторная батарея под совершенно новым брендом – «Жигулевский аккумулятор», - рассказали в компании. – Бренд призван популяризировать регион и усилить его инвестиционную привлекательность.

Исторический момент освоения беспрецедентного для РФ объема выпуска АКБ компания ознаменовала открытием на территории завода собственной Аллеи славы.

На текущий момент общая доля поставок «АКОМ» на автозаводы России превышает 50%. Компания по-прежнему является единственным поставщиком ПАО «АВТОВАЗ»полностью удовлетворяя потребности в АКБ для всех моделей LADA. «Ford», «Renault», «Джи Эм-АВТОВАЗ», «Даймлер Камаз РУС», «СиЭнЭйч Индастриал», «Дервейс», ООО АЗ «ГАЗ» и ООО «Трактор» широко применяют продукцию завода в своем производстве. В 2018 году «АКОМ» начал поставки грузовых батарей с использованием передовой технологии Punch на Минский Автомобильный Завод и стал его 100%-м поставщиком. Кроме того, компания «АКОМ» получила номинацию на поставки аккумуляторов концерну «Peugeot Citroen Mitsubishi». «АКОМ» - основной отечественный экспортер АКБ, обеспечивающий 65% экспорта в отрасли, что составляет более 430 тыс. единиц.

Благодаря уникальному сочетанию высокого качества и доступной цены, компания «АКОМ» сегодня занимает 1-е место среди российских и 3-е место среди мировых брендов стартерных АКБ в РФ (после Varta и Bosch) в престижном отраслевом рейтинге «Автоиндустрия» 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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