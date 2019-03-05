Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-05T15:54:40+03:00

В салонах всегда можно оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома»

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В розничной сети «Ростелекома» подвели итоги продаж мобильных устройств в 800 салонах связи в 2018 году. Самые популярные смартфоны среди клиентов «Ростелекома» стали бренды Samsung, Apple и Honor.

В 2018 году розница оператора начала сотрудничать с крупнейшими производителями как в телефонии: Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi, Alcatel, Nokia, Asus, так и в аксессуарах: JBL, Deppa, Sony, Kingston, Sennheiser, Canyon, SanDisk и другие.

Доля продаж смартфонов Samsung составила 27,5%, на втором месте Apple c 15,4%, на третьем – Honor с долей 12,7%. По отношению к 2017 году общая выручка от мобильных телефонов и смартфонов выросла в 15 раз.

В 4 квартале 2018 года в «Черную пятницу» и предновогоднюю распродажу клиенты «Ростелекома» покупали смартфоны Honor 9 Lite с долей 15%, Huawei Y5 Prime – 10% и Xiaomi Redmi 5 – 9%.

«Мы имеем сбалансированный ассортимент и делаем акцент на среднем ценовом сегменте, в салонах связи «Ростелекома» есть как товары первой цены, так и модели высокого сегмента. Мы планируем продолжить работу над увеличением среднего чека благодаря более плотному сотрудничеству с А- и B-брендами смартфонов в 2019 году», - комментирует Денис Ильин, генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы.

Благодаря сотрудничеству с крупнейшими банками России в салонах связи «Ростелекома» запустились продажи товаров в рассрочку и кредит, что дает покупателям возможность приобрести новые гаджеты без серьезной нагрузки на семейный бюджет.

В дополнение к покупкам в салонах всегда можно оперативно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план под свой стиль общения и бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU