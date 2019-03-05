В Самаре на Ново-Садовой трамвай протаранил грузовую "Газель"

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-05T16:09:06+03:00

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Во вторник, 5 марта, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на пересечении улиц Ново-Садовой и Губанова столкнулись новый трамвай и грузовая "Газель". Об этом в соцсетях сообщают горожане.

- Трамвай ехал в сторону Барбошиной поляны, а грузовик поворачивал с Ново-Садовой на Губанова. Кто кого не пропустил непонятно, но теперь трамваи стоят в обе стороны, - рассказали очевидцы.

Удар пришелся на правую сторону "Газели". По предварительным данным, транспортные средства получили не очень серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших нет. В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU