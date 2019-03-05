2019-03-05T16:09:06+03:00
Происшествия

В Самаре на Ново-Садовой трамвай протаранил грузовую "Газель"

Авария произошла в районе пересечения с улицей Губанова
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Евгения КалинкинаФото: Евгения КалинкинаФото: vk.com
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 марта, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на пересечении улиц Ново-Садовой и Губанова столкнулись новый трамвай и грузовая "Газель". Об этом в соцсетях сообщают горожане.

- Трамвай ехал в сторону Барбошиной поляны, а грузовик поворачивал с Ново-Садовой на Губанова. Кто кого не пропустил непонятно, но теперь трамваи стоят в обе стороны, - рассказали очевидцы.

Удар пришелся на правую сторону "Газели". По предварительным данным, транспортные средства получили не очень серьезные механические повреждения. Информации о пострадавших нет. В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова, людям возвращают тепло
Прокуратура заинтересовалась ДТП под Самарой, где после столкновения автобуса и двух легковушек пострадали 6 человек
Жена самарского олигарха Ксения Царицына встретилась с Арашем в Дубае
Самарский кадетский корпус МВД РФ отметил свое 5-летие
Почетный житель Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
В Тольятти из-за ДТП с участием такси и "Шкоды" оказалась перекрыта проезжая часть
Банки вместо ДДУ: в Самарской области введут проектное финансирование строительства
В Тольятти росгвардейцы задержали похитителя аккумулятора от «десятки»
Мокрый снег, дождь и туман: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз
2,5 миллиона аккумуляторов: в 2018 году «АКОМ» побил собственный рекорд