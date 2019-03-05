2019-03-05T16:23:14+03:00
Общество

Мокрый снег, дождь и туман: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды

Жителей региона просят по возможности не выходить из зданий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Синоптики прогнозируют в регионе порывистый ветерСиноптики прогнозируют в регионе порывистый ветерФото: Влад КОМЯКОВ
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В Самарской области в ближайшие несколько часов ухудшится погода. Синоптики прогнозируют в регионе небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси, а также сильный ветер.

- С 19 часов 5 марта до 19 часов 6 марта местами по Самарской области, помимо осадков, ожидаются туман и слабый гололед. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью будет 0...-5 °С, днем +1...+6 °С, в Самаре ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области просит жителей региона по возможности не выходить из зданий. Если непогода застанет на улице, то не стоит ходить около стен домов, рядом с ЛЭП, деревьями, рекламными щитами и остановками общественного транспорта. Машины лучше всего поставить в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Также сотрудники МЧС призывают водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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