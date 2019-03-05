Банки вместо ДДУ: в Самарской области введут проектное финансирование строительства

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-05T17:08:18+03:00

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Самарская область готовится к введению проектного финансирования в сфере строительства. В ближайшее время в цепи дольщик — застройщик появится посредник — банк, который будет гарантировать выполнение обязательств каждой стороны. Об этом стало известно во вторник, 5 марта, на совещании в региональном правительстве.

- Ужесточение правил работы в отрасли позволит навсегда решить проблему обманутых дольщиков. Будет исключена сама возможность их появления. Застройщикам необходимо активизироваться. Новый закон в сфере строительства начнет действовать меньше чем через 4 месяца, - отметил первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

Напомним, что застройщики лишатся возможности напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. Средства дольщиков будут поступать только на специальные счета. Эти деньги девелоперские компании смогут получить только после ввода объекта в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU