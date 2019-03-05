2019-03-05T17:36:15+03:00
Общество

В Тольятти из-за ДТП с участием такси и "Шкоды" оказалась перекрыта проезжая часть

К счастью, обошлось без пострадавших
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полицииСейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полицииФото: соцсети
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На улице Голосова в Тольятти сегодня, во вторник 5 марта, произошло ДТП. Днем там столкнулись две "Шкоды", одна из которых представляет службу "Яндекс.Такси".

- Как произошла эта авария - непонятно. Видимо, один из водителей не пропустил другого. Из-за случившегося проезд на участке оказался перекрыт, лучше выбирать объездные пути, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец.

Оба автомобиля получили повреждения и теперь нуждаются в ремонте. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. В настоящее время движение на проблемном участке стабилизируется, рассказывают местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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