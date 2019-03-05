Почетный житель Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
Председатель правления НОВАТЭК, почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон снова признан самым богатым человеком России. Рейтинг самых обеспеченных людей мира сегодня представил журнал Forbes.
Состояние Михельсона издание оценило 24 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он находится на 32 строчке. Отметим, что бизнесмен закончил школу в Новокуйбышевске и институт в Самаре.
Вторым из наших соотечественников является владелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в 21,3 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он 45-й.
На третьей строчке среди россиян президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, у него 20,7 млрд долларов. Он 47-й богач в мире. В пятерке также числятся председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко. Всего в список журнала попали 90 российских миллиардеров. В прошлом году их было 106.
ИСТОЧНИК KP.RU