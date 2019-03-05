2019-03-05T18:32:02+03:00
Общество

Почетный житель Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России

Обновленный список миллиардеров представил журнал Forbes
Михаил ГОРЮНОВ
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Леонид Михельсон признается самым богатым россиянином не первый разЛеонид Михельсон признается самым богатым россиянином не первый разФото: Википедия
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Председатель правления НОВАТЭК, почетный гражданин Новокуйбышевска Леонид Михельсон снова признан самым богатым человеком России. Рейтинг самых обеспеченных людей мира сегодня представил журнал Forbes.

Состояние Михельсона издание оценило 24 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он находится на 32 строчке. Отметим, что бизнесмен закончил школу в Новокуйбышевске и институт в Самаре.

Вторым из наших соотечественников является владелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в 21,3 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он 45-й.

На третьей строчке среди россиян президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, у него 20,7 млрд долларов. Он 47-й богач в мире. В пятерке также числятся председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко. Всего в список журнала попали 90 российских миллиардеров. В прошлом году их было 106.

ИСТОЧНИК KP.RU

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