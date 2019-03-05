2019-03-05T19:11:27+03:00
Общество

Жена самарского олигарха Ксения Царицына встретилась с Арашем в Дубае

Модель призналась, что была рада видеть популярного исполнителя
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Ксения и Араш оказались знакомы друг с другомКсения и Араш оказались знакомы друг с другомФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Жена самарского олигарха Ксения Царицына поделилась с подписчиками своего instagram интересной встречей. В одном из заведений в Дубае, где «Миссис Россия Мира 2018» сейчас проживает, она встретила знаменитого ирано-шведского певца и танцора Араша.

- Была рада видеть тебя Араш, — написала модель в своем профиле под фотографией с исполнителем.

Напомним, что Араш — автор таких хитов, как «Broken Angel», «Pure Love», «Boro Boro», «Tike Tike Kardi» и других. Он хорошо известен российским любителям музыки. Музыкант даже имеет совместные треки с группой «Блестящие» и отдельный с одной из солисток коллектива — Анной Семенович. Что касается Ксении, то она давно проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и ранее высказывала желание представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира». Вместе с бизнесменом Шаповаловым они воспитывают двоих детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Без туфлей входа нет: жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына зовет женщин на конкурс красоты

Правда, придется для этого ехать в Москву (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова, людям возвращают тепло
Прокуратура заинтересовалась ДТП под Самарой, где после столкновения автобуса и двух легковушек пострадали 6 человек
Самарский кадетский корпус МВД РФ отметил свое 5-летие
Почетный житель Новокуйбышевска Леонид Михельсон признан самым богатым человеком России
В Тольятти из-за ДТП с участием такси и "Шкоды" оказалась перекрыта проезжая часть
Банки вместо ДДУ: в Самарской области введут проектное финансирование строительства
В Тольятти росгвардейцы задержали похитителя аккумулятора от «десятки»
Мокрый снег, дождь и туман: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
В Самаре на Ново-Садовой трамвай протаранил грузовую "Газель"
Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз
2,5 миллиона аккумуляторов: в 2018 году «АКОМ» побил собственный рекорд