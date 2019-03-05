Жена самарского олигарха Ксения Царицына встретилась с Арашем в Дубае

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-05T19:11:27+03:00

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Жена самарского олигарха Ксения Царицына поделилась с подписчиками своего instagram интересной встречей. В одном из заведений в Дубае, где «Миссис Россия Мира 2018» сейчас проживает, она встретила знаменитого ирано-шведского певца и танцора Араша.

- Была рада видеть тебя Араш, — написала модель в своем профиле под фотографией с исполнителем.

Напомним, что Араш — автор таких хитов, как «Broken Angel», «Pure Love», «Boro Boro», «Tike Tike Kardi» и других. Он хорошо известен российским любителям музыки. Музыкант даже имеет совместные треки с группой «Блестящие» и отдельный с одной из солисток коллектива — Анной Семенович. Что касается Ксении, то она давно проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и ранее высказывала желание представлять Россию на конкурсе «Миссис Мира». Вместе с бизнесменом Шаповаловым они воспитывают двоих детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU