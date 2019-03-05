Прокуратура заинтересовалась ДТП под Самарой, где после столкновения автобуса и двух легковушек пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-05T19:38:22+03:00

Травмы получили как водители, так и пассажиры, проверка по факту аварии продолжается

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Прокуратура заинтересовалась ДТП, которое произошло утром 4 марта на Обводной дороге Самары в Кинельском районе. Напомним, что там в аварии оказались задействованы сразу три автомобиля, включая вахтовый автобус.

- Водитель автомобиля «Лифан», двигаясь со стороны Тольятти в направлении Волгограда, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Богдан». После удара «Лифан» отбросило на правую полосу движения, где он столкнулся с «Маздой 6», - рассказывают обстоятельства происшествия в надзорном ведомстве.

На момент случившегося в автобусе находились 10 пассажиров и водитель. 6 человек, в том числе водителей «Лифана» и «Богдана», госпитализировали. Сейчас межрайонной прокуратурой проводится проверка соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения. МО МВД России «Кинельский» проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле у прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU