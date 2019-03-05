2019-03-05T20:23:15+03:00
Общество

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Кирова, людям возвращают тепло

На поврежденный трубопровод поставили две заплатки
Михаил ГОРЮНОВ
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Из-за случившегося без отопления остались десятки домовИз-за случившегося без отопления остались десятки домовФото: Twitter.com
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Сегодня вечером, 5 марта, сотрудники “ПТС” закончили проведение ремонтных работ на теплотрассе в районе пересечения Заводского шоссе и проспекта Кирова. Ее залатали в двух местах. Напомним, утром во вторник на указанном участке выявили повреждение на трубопроводе диаметром 900 мм. Десятки домов остались без отопления.

- В 17-30 закончены сварочные работы. Поставлены 2 заплатки размерами 700*450мм и 300*300мм. Приступили к заполнению системы. На 20-00 приступили к подключению домов. Работы завершены в 20-30 05.03.19г., теплоснабжение восстановлено, - сообщили сотрудники Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Тепло уже вернули в 15 жилых домов, два детских садика и несколько образовательных учреждений. Ранее они были переведены на резервную схему отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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