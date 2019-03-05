2019-03-05T20:33:12+03:00
Общество

Приходите и жалуйтесь: министр ЖКХ Самарской области проведет встречу с жителям Промышленного района

Прием Сергей Марков будет вести завтра с 17-00
Михаил ГОРЮНОВ
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Министр энергетики и ЖКХ Сергей МарковМинистр энергетики и ЖКХ Сергей Марков
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Жители Промышленного района Самары завтра, в среду 6 марта, смогут пожаловаться на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выслушает их вопрос и претензии непосредственно министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков. Такое поручение ему дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Марков проведет личные прием жителей района по актуальным вопросам ЖКХ. Одновременно прием будут вести заместители министра, представители ГЖИ , департамента Департамента ценового и тарифного регулирования, Администрации Промышленного района и ресурсоснабжающих организаций, - сообщили в областном правительстве.

Начнется встреча в 17-00. Она пройдет в администрации Промышленного района по адресу - улица Краснодонская, 32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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