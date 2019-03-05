Приходите и жалуйтесь: министр ЖКХ Самарской области проведет встречу с жителям Промышленного района
Жители Промышленного района Самары завтра, в среду 6 марта, смогут пожаловаться на проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выслушает их вопрос и претензии непосредственно министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Марков. Такое поручение ему дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Марков проведет личные прием жителей района по актуальным вопросам ЖКХ. Одновременно прием будут вести заместители министра, представители ГЖИ , департамента Департамента ценового и тарифного регулирования, Администрации Промышленного района и ресурсоснабжающих организаций, - сообщили в областном правительстве.
Начнется встреча в 17-00. Она пройдет в администрации Промышленного района по адресу - улица Краснодонская, 32.
ИСТОЧНИК KP.RU