Женщина года: Куйбышевский НПЗ наградил выдающихся сотрудниц
Самой успешной в карьере по версии администрации и профкома завода признана начальник казначейско-финансового отдела Оксана Корнейчук. Восемь лет назад она пришла на Куйбышевский НПЗ рядовым экономистом, а сегодня успешно формирует сбалансированный заводской бюджет.
Яна Смирнова - самая молодая специалистка КНПЗ.
Лаборант химического анализа исследовательской лаборатории Яна Смирнова стала «Самой молодой специалисткой» Куйбышевского НПЗ. Девушке всего 21 год, семь месяцев из которых – ее трудовой стаж на НПЗ. нефтеперерабатывающем предприятии.
- Набираюсь опыта, знакомлюсь с процессами, готовлюсь к научно-технической конференции молодых специалистов, - рассказала Яна. - Пока не знаю, как сложится моя дальнейшая карьера, но очень хочу найти себя именно здесь, на КНПЗ.
Ольга Кузнецова (в центре) - счастливая мама трех дочерей.
Титул «Заслуженной мамы» в этом году присвоен экономисту планово-экономического отдела АО «КНПЗ» Ольге Кузнецовой – маме трех дочерей: золотой медалистки и студентки СамГТУ Екатерины, отличницы Дарьи и всеобщей четырехлетней любимицы Машеньки.
Дочурка Ольги Сопиной появилась на свет под занавес 2018 года.
Экономист сектора планирования, анализа и отчетности отдела материально-технического обеспечения Ольга Сопина стала «Самой молодой мамой»: ее дочурка появилась на свет чуть больше двух месяцев назад.
ИСТОЧНИК KP.RU