2019-03-06T07:54:28+03:00
Общество

Женщина года: Куйбышевский НПЗ наградил выдающихся сотрудниц

В канун 8 марта заводчане подвели итоги конкурса в номинациях «Заслуженная мама», «Самая молодая мама», «Лучшая в карьере» и «Самая молодая специалистка»
Анна ФЕДОРОВА
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Оксана Корнейчук покорила многие горнолыжные трассы.Оксана Корнейчук покорила многие горнолыжные трассы.
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Самой успешной в карьере по версии администрации и профкома завода признана начальник казначейско-финансового отдела Оксана Корнейчук. Восемь лет назад она пришла на Куйбышевский НПЗ рядовым экономистом, а сегодня успешно формирует сбалансированный заводской бюджет.

Яна Смирнова - самая молодая специалистка КНПЗ.

Яна Смирнова - самая молодая специалистка КНПЗ.

Лаборант химического анализа исследовательской лаборатории Яна Смирнова стала «Самой молодой специалисткой» Куйбышевского НПЗ. Девушке всего 21 год, семь месяцев из которых – ее трудовой стаж на НПЗ. нефтеперерабатывающем предприятии.

- Набираюсь опыта, знакомлюсь с процессами, готовлюсь к научно-технической конференции молодых специалистов, - рассказала Яна. - Пока не знаю, как сложится моя дальнейшая карьера, но очень хочу найти себя именно здесь, на КНПЗ.

Ольга Кузнецова (в центре) - счастливая мама трех дочерей.

Ольга Кузнецова (в центре) - счастливая мама трех дочерей.

Титул «Заслуженной мамы» в этом году присвоен экономисту планово-экономического отдела АО «КНПЗ» Ольге Кузнецовой – маме трех дочерей: золотой медалистки и студентки СамГТУ Екатерины, отличницы Дарьи и всеобщей четырехлетней любимицы Машеньки.

Дочурка Ольги Сопиной появилась на свет под занавес 2018 года.

Дочурка Ольги Сопиной появилась на свет под занавес 2018 года.

Экономист сектора планирования, анализа и отчетности отдела материально-технического обеспечения Ольга Сопина стала «Самой молодой мамой»: ее дочурка появилась на свет чуть больше двух месяцев назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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