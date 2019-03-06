Тольяттинская «Лада» в овертайме проиграла «Соколу»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-06T08:16:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 марта, в Тольятти прошел четвертый матч 1/8 финала плей-офф ВХЛ между местной «Ладой» и красноярским «Соколом». Игра вышла довольно напряженной, соперники выявили победителя только в овертайме. К сожалению, удача оказалась не на стороне тольяттинцев.

Счет в матче открыли хоккеисты «Лады». Уже на 17 секунде игры шайбу в ворота противника забросил Станислав Чистов. В середине первого периода его успех повторил Евгений Курбатов. Однако примерно через две минуты красноярцы сократили отставание. Тольяттинскому голкиперу Александру Скрытнику не удалось отразить удар Алексея Князева.

На 26 минуте «Лада» вновь вырвалась вперед. На этот раз отличился Андрей Сигарев. Однако к середине второго периода хоккеисты «Сокола» сравняли счет. Сначала ворота тольяттинской команды поразил Чурляев, а затем Симаков. В третьем периоде ни та, ни другая команды голами не отметились. В итоге игра перешла в овертайм. Уже на второй его минуте шайбу в ворота «Лады» забросил Юрий Назаров. Именно она и определила исход игры. «Сокол» победил тольяттинцев со счетом 4:3. По итогам четырех матчей счет 3:1. Красноярцы выходят в следующий раунд плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU