Сызранские полицейские нашли у пассажира поезда ЛСД

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-06T08:40:30+03:00

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Сотрудники сызранской транспортной полиции задержали 31-летнего жителя Оренбургской области. Дело в том, что мужчина, решив отправиться на поезде в Москву, прихватил с собой наркотики.

- Оренбуржец ехал на поезде Орск — Москва. Он привлек внимание полицейских, потому что вел себя очень напряженно. Они решили досмотреть нервного пассажира и нашли в его вещах кусок бумаги, пропитанный ЛСД массой 0,031 г, а также металлическую трубку и пипетку, - сообщили в Сызранском ЛО МВД на транспорте.

По словам мужчины, он хранил наркотическое вещество для себя. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU