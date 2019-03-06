2019-03-06T09:31:41+03:00
Общество

В Самаре определили новые тарифы на погребение умерших

Каждый житель имеет право на гарантированный перечень услуг на захоронение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составит 5946,47 рублейОбщая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составит 5946,47 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре определили стоимость услуг по погребению на территории города. Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, с 1 февраля этого года тарифы на захоронение умерших людей устанавливаются следующие: оформление документов — бесплатно, предоставление и доставка гроба — 1052,70 рублей, перевозка тела на кладбище — 669,69 рублей, погребение — 4224,08 рублей. Общая же стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составит 5946,47 рублей.

Контролировать исполнение данного постановления будет руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Александр Андриянов. Отметим, что власти решили напомнить жителям о праве на так называемые бесплатные похороны после скандала с гробом у стен правительства Самарской области. 21 февраля жительница Тольятти привезла туда своего покойного гражданского мужа, пожаловавшись на то, что ей не дают захоронить его на кладбище «Рубежное». Кроме того, женщина заявила, что с нее требовали 50 тысяч рублей на организацию похорон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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