В Похвистнево полицейские нашли у нервного пешехода полкило марихуаны
В Похвистнево полицейские задержали пешехода-нарушителя и случайно нашли у него запрещенные вещества.
- Молодой человек шел в темное время суток по обочине дороги без световозвращающих элементов на одежде. При виде полицейских пешеход начал сильно нервничать. Стражи порядка решили его досмотреть и нашли пакет со стеблями и листьями растения коричнево-зеленого цвета. Экспертиза показала, что парень нес с собой более 500 граммов марихуаны, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Молодой человек рассказал, что запрещенное вещество сбывать он не планировал. Сейчас полицейские проверяют эту версию. В отношении пешехода был составлен административный протокол за нарушение ПДД, а также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».
ИСТОЧНИК KP.RU