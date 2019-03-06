В Похвистнево полицейские нашли у нервного пешехода полкило марихуаны

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-06T09:51:10+03:00

Молодому человеку грозит не только уголовное наказание, но и штраф за нарушение ПДД

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В Похвистнево полицейские задержали пешехода-нарушителя и случайно нашли у него запрещенные вещества.

- Молодой человек шел в темное время суток по обочине дороги без световозвращающих элементов на одежде. При виде полицейских пешеход начал сильно нервничать. Стражи порядка решили его досмотреть и нашли пакет со стеблями и листьями растения коричнево-зеленого цвета. Экспертиза показала, что парень нес с собой более 500 граммов марихуаны, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек рассказал, что запрещенное вещество сбывать он не планировал. Сейчас полицейские проверяют эту версию. В отношении пешехода был составлен административный протокол за нарушение ПДД, а также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU