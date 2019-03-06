В Сызрани микроавтобус опрокинулся на дороге после столкновения с легковушкой

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-06T10:03:47+03:00

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал

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Утром в среду, 6 марта, в Сызрани на улице Мира произошло серьезное ДТП. Там после столкновения с легковушкой опрокинулся микроавтобус.

- По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ. Он, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил фургон «Почты России», и столкнулся с ним. От удара микроавтобус опрокинулся на левый бок, - передает «Маленькая Сызрань».

Информации о пострадавших нет. Из-за аварии оказалась перекрыта одна из полос движения. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU