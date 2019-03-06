«Работает только одно окно»: самарцы пожаловались на огромную очередь в приемной регоператора по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-06T10:43:39+03:00

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Во вторник, 5 марта, в отделении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами было не протолкнуться. Дело в том, что там работало всего одно окно. Очередь была огромной: от входа в отделение до приемного окна.

- Очередь в отделении «ЭкоСтройРесурс» выстроилась очень большая, а все потому что работало всего одно окно. По всем вопросам посетителей направляли только туда, - рассказали горожане.

На жалобу самарцев отреагировал глава региона Дмитрий Азаров. Он поручил руководителю министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову лично все проверить и разобраться в сложившейся ситуации. Пока чиновник ограничился лишь одним «принято».

Как сообщили в пресс-службе регоператора, в последнее время в центр обслуживания клиентов, который находится на Сердобской, 8, обращаются много жителей. Большинство из них приходят с вопросами по поводу квитанций. На их обслуживание уходит много времени, поэтому было принято решение открыть еще одно отделение. Его разместили на улице Победы, 14. Оно будет работать с 8:00 до 17:00 без обеда. Сегодня, 6 марта, состоялось открытие нового центра. Пока в нем будут работать два специалиста.

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В приемной отделения регионального оператора по обращению с ТКО в Самаре выстроилась огромная очередь . @D_Azaroff @nik_snider @E_Lapushkina @SamMobilePriem @tweet_matveev Принято

ИСТОЧНИК KP.RU