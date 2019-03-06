2019-03-06T11:00:37+03:00
Общество

В Самарской области назначили нового главного федерального инспектора

6 марта его представили правительству региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самарской области назначили нового главного федерального инспектора. Этот пост занял Владимир Купцов, который ранее был руководителем представительства ГК "Ростех" в Самарской области, а также депутатом губернской думы. В среду, 6 марта, его официально представили региональному правительству.

- Распоряжение о назначении Владимира Купцов было подписано полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым. Владимир Купцов приступил к работе с сегодняшнего дня, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, что ранее должность ГФИ по региону занимал Сергей Чабан. В декабре 2018 года он решил перейти на другую работу и покинул свой пост. После него временно исполняющим обязанности главного федерального инспектора был помощник полпреда президента РФ в ПФО Сергей Валенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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