Суд в Москве заочно арестовал субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена»

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-06T11:26:55+03:00

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Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Сергея Уласевича, компания «Стальмонтаж-Электросталь» которого занималась монтажом металлоконструкций на стадионе «Самара Арена». Ему вменяют невыплату налогов и зарплат сотрудникам (всего около 33 млн рублей), которые работали на спортобъекте. Также предпринимателя обвиняют в хищении около 2,5 млрд рублей.

- В отношении Уласевича избирается мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его передачи правоохранителям РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию страны, либо с момента его задержания на территории РФ, - передает слова судьи Александра Глухова РИА Новости.

Отметим, что предприниматель находится в розыске с января 2019 года. По данным следствия, сейчас он находится в Черногории. А вот адвокат Уласевича говорит о том, что тот пребывает на лечении в Латвии, о чем правоохранители, по его словам, были оповещены еще в декабре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU