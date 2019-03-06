«Расселение не требуется»: жильцы дома в Рождествено, где обрушилась крыша, вернулись в свои квартиры

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-06T12:00:33+03:00

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Стали известны подробности ЧП в селе Рождествено, где утром в среду, 6 марта, у дома № 7 на улице Шоссейной рухнула крыша. По данным ГУ МЧС по Самарской области, кровля не выдержала тяжести снега и частично обрушилась на площади около 200 квадратных метров.

- Из-за обрушения конструкций крыши обвалилась кирпичная кладка верхней части фасадной стены на площади около 20 квадратных метров и были разрушены металлические ограждения двух балконов на втором этаже. Системы жизнеобеспечения дома не нарушены, расселение жильцов не требуется. Сейчас все они вернулись в свои квартиры, - сообщили в оперативном ведомстве.

Как уточнили в МЧС, на момент ЧП в доме находились 7 человек, в том числе 1 ребенок. Все они самостоятельно эвакуировались из здания. Никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательных служб, а также представители администрации села Рождествено.

ИСТОЧНИК KP.RU